СК начал проверку на Уральском заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет проводит проверку на "Уральском приборостроительном заводе" - производителе аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые считаются причинами пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на "Уральском приборостроительном заводе", до ее завершения мы воздержимся от комментариев", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

"Уральский приборостроительный завод" входит в "КРЭТ".

Как сообщалось, в среду Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля.

Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек.

В концерне "Радиоэлектронные технологии" ранее заявили, что аппараты прошли проверку под нагрузкой, что они поставляются на рынок с 2012 года и нареканий к их безопасности до сих пор не было.

Также выяснилось, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ именно этой марки. После пожаров в российских больницах американские власти приостановили развертывание российских аппаратов в больницах до выяснения причин возгорания. В США их еще не начинали использовать и сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.