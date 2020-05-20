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Больницы не перестали использовать аппараты ИВЛ "Авент-М", выпущенные до 1 апреля

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские и иностранные больницы продолжают использовать аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные до 1 апреля, сообщили в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Ранее Росздравнадзор приостановил использование приборов, выпущенных с 1 апреля, после двух пожаров и гибели пациентов.

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Аппараты с 2012 года производит Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ.

9 мая такой прибор загорелся в больнице имени Спасокукоцкого в Москве, погибла женщина, зараженная коронавирусом. 12 мая в результате возгорания такого же аппарата в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли пять человек, затем умер еще один пострадавший. По фактам возбуждено уголовное дело.

В КРЭТ уже отмечали, что, за все время эксплуатации аппаратов серии "Авента" к их безопасности не было нареканий и все они прошли необходимое тестирование, в том числе в условиях перегрузки.

В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиков аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторга. Изначально министерство должно было закупить 5700 аппаратов, позднее это число было увеличено до 6711, всего, вместе с учетом закупок региональных Минздравов и медучреждений, концерн должен был в 2020 году поставить около 11 тыс аппаратов.

В КРЭТ считают, что в СМИ ведется кампания по дискредитации концерна, и планируют пожаловаться в правоохранительные органы. В частности, в концерне узнали о попытках подкупа сотрудников УПЗ для получения от них негативных комментариев о продукции завода.

КРЭТ Минпромторг Ростех Петербург коронавирус Москва Авента М

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