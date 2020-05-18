Режим "черного неба" ввели для трех городов Кузбасса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим "черного неба", предприятиям предписано сократить вредные выбросы в атмосферу из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом объявила администрация Кемеровской области.

Особый режим ввели в 18:00 (14:00 по Москве). В Кемерове он продлится до вечера 19 мая, в Новокузнецке и Прокопьевске - до вечера 20 мая.

Департамент экологии Кузбасса уточнил, что предприятия городв должны сократить количество выбросов на 15%-20%.

С конца прошлого года в Кемеровской области режим неблагоприятный метеоусловий вводился более 40 раз.