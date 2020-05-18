Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Режим "черного неба" ввели для трех городов Кузбасса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим "черного неба", предприятиям предписано сократить вредные выбросы в атмосферу из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом объявила администрация Кемеровской области.

Особый режим ввели в 18:00 (14:00 по Москве). В Кемерове он продлится до вечера 19 мая, в Новокузнецке и Прокопьевске - до вечера 20 мая.

Департамент экологии Кузбасса уточнил, что предприятия городв должны сократить количество выбросов на 15%-20%.

С конца прошлого года в Кемеровской области режим неблагоприятный метеоусловий вводился более 40 раз.

Кузбасс Кемеровская область Новокузнецк Прокопьевск Кемерово

Новости по теме

Новости

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Пенсионная реформа

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ остановлен

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

На пляжах Сочи введут социальное дистанцирование

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии

Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');