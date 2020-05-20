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Глава Минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружен у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Да, подтверждаем, что у него коронавирус", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду Гогичаев заявил о том, что находится на больничном, в эфире республиканской телекомпании "Осетия-Ирыстон".

"Сам заболел, желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям - себя поберечь и своих близких. Я прошу вас: избегайте мест массового скопления, а если вы куда-то выходите, обязательно, чтобы были средства индивидуальной защиты" - сообщил он.

По данным республиканского Минздрава на 20 мая, в Северной Осетии COVID-19 был подтвержден у 2 387 человек, из них 1 164 человека выздоровели, 22 человека - скончались.

Северная Осетия

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