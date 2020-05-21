Сибирские ученые представили прототип модели распространения COVID-19

Эта метамодель может стать необходимой к началу второй волны эпидемии

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ученые ФИЦ "Институт вычислительных технологий" (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) разработали прототип модели распространения COVID-19, которая может быть использована властями для противодействия второй волне эпидемии, а также далее при любых ситуациях эпидемиологического профиля, сообщила "Интерфаксу" ответственный секретарь межведомственной рабочей группы Сибирского отделения РАН Ольга Дорохова.

"Работа была проведена авторским коллективом лаборатории биоинформатики ФИЦ ИВТ и инновационной компании "Биософт", - отметила она.

По данным специалистов, COVID-19 имеет высокую потенциальную летальность, жертвы умирают в среднем на 10 лет раньше вероятной смерти от других патологий, при этом не все случаи заражения коронавирусом попадают в статистику.

Работа сибирских ученых предполагает включение в модель широкого перечня отклонений: бессимптомных групп, прошедших и не прошедших тестирование на коронавирус, пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, диагностированных как больные с пневмонией, и других.

Новосибирские ученые создали "модель моделей" распространения COVID-19

Отличие работы новосибирских ученых состоит в том, что ими создана метамодель, "модель моделей", которая в своих расчетах опирается на все уже ранее построенные системы прогнозирования, рассчитавшие какую-то часть показателей, что становится особенно значимым c учетом высокой вероятности наступления второй волны эпидемии.

Основным выводом на основе простейших моделей первого уровня для отдельного города является четкая зависимость снижения скорости распространения инфекции от уменьшения суммы перемещений людей, в частности, после введения локдауна.

В планах специалистов ФИЦ ИВТ и "Биософта" - создание мультимасштабной модели распространения COVID-19 (а также любой последующей вирусной инфекции), включающей, в частности, взаимодействие вируса и клетки, его распространения по организму и возникновению иммунного ответа, вакцинации, оценки воздействия пандемии на экономику региона, реагирования системы здравоохранения и органов власти, популяционные и другие модули.

ФИЦ ИВТ подал заявку на грант Российского фонда фундаментальных исследований по теме "Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусной инфекции".

По мнению ученых, модель построения прогнозов может стать необходимым инструментом к началу второй волны эпидемии коронавируса.

Опасность второй волны коронавируса

В начале мая Роспотребнадзор предупреждал, что после спада заболеваемости летом новая коронавирусная инфекция может вернуться осенью, и в результате будет еще одна волна заболевания.

"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период", - заявили в ведомстве.