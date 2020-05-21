Американские аппараты ИВЛ в России будет распределять Центр имени Пирогова

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова выступит в качестве распределительной площадки аппаратов искусственной вентиляции легких, которые России безвозмездно передадут США. Об этом "Интерфаксу" сообщили в четверг в учреждении.

Ранее СМИ сообщили, что США безвозмездно передадут свои ИВЛ центру имени Пирогова в Москве. Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщил, что аппараты будут распределены по различным медучреждениям страны.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких вылетел во вторник из США в Москву. Всего США планируют передать России 200 аппаратов ИВЛ.

В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз, оплаченный американской стороной и Российским фондом прямых инвестиций. Доставлены были средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.