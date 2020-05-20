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США намерены передать более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти США готовы предоставить более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам для помощи в борьбе против коронавируса COVID-19, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Мы обещали передать более 15 тыс. аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран. Мы остаемся лидерами в том, что касается вклада в борьбу против этой пандемии", - написал Помпео в своем твиттере.

Он также напомнил, что "США дарят 200 произведенных у нас аппаратов ИВЛ российскому народу, чтобы помочь в борьбе против COVID-19".

Как сообщалось, ожидается, что первый груз из США прибудет в РФ через несколько часов.

США РФ коронавирус

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