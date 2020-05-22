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Грузия с 1 июля начнет принимать туристов из "зеленых" стран

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Грузия будет принимать иностранных туристов с 1 июля в первую очередь из стран с низким уровнем распространения коронавируса и только в соответствии с международными рекомендациями и в рамках предписаний грузинского Минздрава, заявил в пятницу на брифинге директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"В первую очередь мы будем принимать туристов из так называемых зеленых стран и зеленых транспортных коридоров, в которых уровень инфицирования населения COVID-19 относительно низкий. Иностранным туристам будут с нашей стороны предъявлены некоторые требования, касающиеся въезда в Грузию и их передвижения по стране", - сказал Гамкрелидзе.

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Он заявил, что в Грузии с тревогой следят за ситуацией распространения COVID-19 в соседних странах - России, Турции, Азербайджане и Армении.

Он отметил, что требования к туристам будут вполне выполнимыми. В первую очередь это касается документов, подтверждающих отрицательный тест на коронавирус.

"Наверное, для туристов будет введен так называемый паспорт COVID-19, который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов", - сказал Гамкрелидзе.

Ранее сообщалось, что Грузия планирует открыть внутренний туризм 15 июня.

По данным грузинского Минздрава на пятницу, 22 мая, за минувшие сутки коронавирус выявили у двоих человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 723.

В режиме карантина в Грузии находятся 3 614 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 316 человек. Выздоровели 495, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.

Грузия Амиран Гамкрелидзе Коронавирус

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