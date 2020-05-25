Глава Минэкономразвития заявил о стремительном снижении уровня закрытости экономики

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Уровень закрытости российской экономики, выросший из-за карантинных ограниченийстремительно снижается и после пиковых 28% достиг 19%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы рассчитываем индекс закрытости экономики начиная с апреля. На пике он достигал 28%, это значит, что 28% всех рабочих мест в стране так или иначе подвержены ограничениям. На сегодняшний момент значение этого индекса уже 19%, и продолжает снижаться достаточно активно, регионы открываются", - сказал министр депутатам думской фракции "Единая Россия".

По его оценке, бизнес может адаптироваться к новым условиям в пределах от нескольких месяцев до года.

"Нам очень важно добиться вместе с бизнесом единого понимания по тем новым правилам, в которых бизнесу придется жить и работать очевидно какое-то время. Мы с вами все понимаем, что такого единовременного возврата к "доковидным" временам не будет. Разные оценки - от нескольких месяцев до года - бизнесу придется приспосабливаться уже к новым требованиям. И здесь мы вместе с предпринимательским сообществом ведем диалог с Роспотребнадзором, чтобы сделать эти требования более мягкими, более разумными, где-то более гибкими, и по многим направлениям мы видим большой прогресс за последние 2-3 недели", - сказал Решетников.

По его словам, на сегодняшний день власти сконцентрировались на проработке общенационального плана восстановления экономики.

"Главный наш фокус и то, что сейчас больше всего нашего времени отнимает это, конечно, план по восстановлению экономики, который сегодня вечером Минэкономразвития внесет в правительство. Мы уже на площадке правительства много обсуждений провели и эту неделю будем тоже эти обсуждения проводить", - сказал он.



"План восстановления сформирован на основе и с учетом тех замечаний, предложений, которые от предпринимательских сообществ, от вас (депутатов. - ИФ.) поступают. И, конечно, мы в этом плане видим большую возможность использовать те инициативы, те новации, которые у нас сейчас есть в законодательстве по мораториям, по продлению срока действия документов и так далее. Одновременно большой блок задач по инвестиционным инструментам, по развитию программ поддержки экспорта, по поддержке доходов населения в первую очередь, и, конечно, большой блок инициатив и идей будет связан с поддержкой МСБ", - заявил Решетников.

Подробности плана по восстановлению российской экономики "Интерфакс" узнал 19 мая. 25 мая план будет внесен в правительство.