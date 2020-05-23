Путин поручил правительству усилить контроль на объектах ТЭК

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль работы по снижению рисков распространения COVID-19 на производственных объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), работяющих вахтовым методом.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии энергетики, состоявшегося 29 апреля, который опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено до 15 июня "обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса".

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 9 434 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных COVID-19 в стране достигло 335 882.