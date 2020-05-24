Коэффициент распространения COVID-19 в России немного подрос

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции (Rt) в России вырос до 0,98. Этот показатель колебался около 0,9 - 0,92 последние дни, накануне он поднялся до 0,97.

В Москве Rt подскочил до 0,87 (накануне 0,83, 22 мая - 0,79, до этого четыре дня колебался в районе 0,72 - 0,75).

Коэффициент рассчитан исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора. Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он составляет 1,04 и остается в прежнем коридоре колебаний 1,08 - 1,02, в котором находится с середины мая.

Для чего нужен коэффициент

Коэффициент распространения инфекции - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16 - 22 мая), но затем вновь поднялся. Столица еще не переходила к I этапу, хотя с 25 мая в столице в ограниченном режиме откроются МФЦ и начнет работать каршеринг. Московская область с субботы отменила пропускной режим.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже в трети российских регионов показатель Rt опустился ниже 1,0.