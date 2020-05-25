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Следствие попросило об аресте захватчика банка в центре Москвы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу о захвате заложников в отделении Альфа-Банка в Москве просит суд об аресте задержанного по подозрению в этом преступлении Алексея Барышникова.

Как подтвердила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Днем 23 мая 34-летний Алексей Барышников зашел в отделение банка в Москве на Земляном Валу, заявил, что у него взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Не предъявив конкретных требований, он удерживал в качестве заложника одного из посетителей заведения.

В ходе спецоперации преступник был задержан, а заложник освобожден. Взрывного устройства при нем не обнаружили. В результате инцидента никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье "захват заложников", Барышников признал вину в содеянном.

Отвечая на вопрос следователя, с какой целью он пришел в банк, Барышников ответил: "Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит".

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Хроника 23 – 25 мая 2020 годаЗахват заложников в банке в Москве
Москва Альфа-Банк

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