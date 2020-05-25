Петербург 27 мая отметит День города без салюта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Салюта в Петербурге в День города, 27 мая, в этом году не будет, сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

"Салюта не будет. Если бы он был, то должны были прийти люди. К сожалению, у нас есть ограничения", - сказал Сухенко журналистам в понедельник.

Он отметил, что в мероприятиях в День города примут участие петербургские театры, библиотеки. Они представят свои онлайн-проекты, посвященные городу.

Директор некоммерческого партнерства фестиваля Dance Оpen, режиссер-постановщик проекта "Классика в честь Дворцовой" Екатерина Галанова сообщила, что 27 мая в 20:00 в эфире телеканала "Санкт-Петербург" состоится премьера видеоконцерта. "На протяжении семи лет "Классика на Дворцовой" является самым масштабным общедоступным проектом ко Дню города. В этом году знаменитый концерт состоится не на Дворцовой площади, но в ее честь", - подчеркнула она.

В музыкальном путешествии по истории города примут участие заслуженная артистка России Вероника Джиоева, солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Александр Трофимов, Елена Стихина и Юлия Маточкина, а также солист Большого театра Георгий Васильев. Ведущие концерта - заслуженный артист России Евгений Дятлов и актриса театра и кино Карина Разумовская.

В проекте прозвучат видеопоздравления от знаменитых петербуржцев. Зрители увидят и услышат Алису Фрейндлих, Льва Додина, Михаила Пиотровского, Тамару Москвину, Николая Валуева, Ларису Листову, Евгения Водолазкина, Максима Леонидова и многих других. Петербуржцев поздравят игроки и легенды футбольного клуба "Зенит" и звезды "Классики на Дворцовой" разных лет.

По словам Галановой, Дом культуры Льва Лурье также подготовил ко Дню города викторину об истории Петербурга для всех желающих.

Режиссер Валерий Ткаченко добавил, что в День города в 12:00 начнется традиционный парад барабанщиков, который в этом году пройдет в онлайн-режиме и объединит 72 региона РФ.

"Мы также проведем телемост "Будапешт-Санкт-Петербург", в рамках которого выступит Эдвин Мартон. Второй телемост - "Москва-Санкт-Петербург" состоится с участием обладательницы самого высокого голоса в мире Светланы Феодуловой. Завершится проект композицией Мартона, посвященной нашему городу", - сказал Ткаченко.

Художественный руководитель БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович сообщила, что 27 мая будет показан концерт "Песня летит над Невой". В нем примут участие только петербургские артисты.

"У нас будут продезинфицированы все помещения. Репетировали в онлайне-режиме. В начале концерта будем исполнять "Город над вольной Невой", и мы всех просим зрителей спеть вместе с нами. Мы будем чувствовать ваше дыхание и ваше тепло", - добавила Лавринович.

27 мая 2020 года Санкт-Петербургу исполнится 317 лет.