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Опрос выявил, что 15% россиян не соблюдают режим самоизоляции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В России 82% опрошенных социологами Фонда "Общественное мнение" заявили, что соблюдают требования режима самоизоляции, а еще 15% признались, что не соблюдают.

Пандемия коронавируса

Среди респондентов старше 60 лет о соблюдении карантина заявили 92%. В возрастной группе от 18 до 30 лет больше всего нарушителей самоизоляции - 24%.

33% опрошенных сказали, что им пришлось из-за ограничений отказаться от каких-то увлечений и любимых занятий, 34% - что не пришлось. У 21% респондентов появилось больше времени на увлечения, у 13% - меньше, у 31% времени на это осталось столько же, сколько и было до карантина.

От занятий спортом вынужденно отказались 11% респондентов, от прогулок - 9%, от общения с друзьями - 4%. Еще 4% опрошенных сказали, что перестали ходить в кафе и рестораны, театры и кино.

Всероссийский опрос был проведен 9-10 мая 2020 года среди 1000 респондентов от 18 лет и старше.

Эпидемия одиночества

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Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
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