Федерация еврейских общин России потратила на борьбу с коронавирусом 15 млн руб.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Федерация еврейских общин России (ФЕОР) оказывает масштабную помощь клиникам Москвы и Подмосковья в период эпидемии коронавируса.

"За последние два месяца ФЕОР оказала помощь двадцати одной больнице, на что было потрачено 15 миллионов рублей", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе федерации.

В частности, накануне, 25 мая, были переданы защитные средства в Красногорскую городскую больницу №2 на общую сумму чуть выше 1,2 млн рублей. В благотворительную помощь вошли респираторы третьей степени защиты, одноразовые защитные костюмы, высокие медицинские бахилы, одноразовые шапочки и другое.

Основная часть средств идет на целевые приобретения - респираторы, защитные халаты, панорамные маски, медицинское оборудование (воздушные стерилизаторы и сухожаровые шкафы), продуктовые наборы для врачей. Также делаются денежные переводы в фонды больниц.

Помимо этого, ФЕОР собирает пожертвования от частных лиц - так, были получены и переданы врачам медицинская обувь, итальянская и израильская косметика, варенье, мед, шоколадные конфеты, средства гигиены.

"Мы понимаем, какой колоссальный объем защитных средств требуется сегодня медперсоналу, тем более в данной ситуации нет ни малейшей возможности пренебречь или ослабить санитарные меры. Сотрудники медучреждений в прямом смысле слова сражаются с вирусом, они делают все, чтобы спасти людей и чтобы общество могло в скорейшие сроки вернуться к нормальной жизни, они постоянно рискуют своим здоровьем и здоровьем своих близких", - заявил журналистам президент ФЕОР Александр Борода.

Он рассказал, что необходимые средства защиты для одной смены врача, как и любого медработника, одноразовый костюм и респиратор - обходятся минимум в 3 тыс. рублей, и при таких огромных затратах приветствуется благотворительная поддержка.

"ФЕОР как религиозная и общественная организация просто не может оставаться в стороне. Это даже не социальная, а наша человеческая ответственность", - отметил Борода, добавив, что Федерация еврейских общин планирует помогать больницам до тех пор, пока не наступят кардинальные изменения в эпидемиологической ситуации.