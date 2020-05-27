Росстат, Минздрав и ФНС представят предложения о синхронизации данных по смертности населения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Росстату совместно с Минздравом и ФНС поручено представить в правительство РФ предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от новой коронавирусной инфекции.

Соответствующие поручения даны по итогам заседания президиума координационного совета при кабинете министров по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое состоялось 25 мая. Текст документа размещен на сайте правительства.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ поручено обеспечить личный контроль за безусловным осуществлением выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлен коронавирус.

"О ходе осуществления указанных выплат еженедельно, начиная с 1 июня 2020 года, информировать Минздрав России и Казначейство России", - говорится в тексте документа.

Этим ведомствам предложено обеспечить анализ предоставляемой информации и по результатам еженедельно, начиная с 3 июня, представлять сводный доклад в правительство.

Помимо этого, руководителям российских регионов подготовке к открытию курортного сезона предложено обеспечить безусловное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по последовательному снятию или смягчению ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

Срок исполнения поручений - до 28 мая.