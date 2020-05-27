Qiwi заметила усталость сотрудников от удаленной работы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Qiwi планирует начать переводить сотрудников с удаленки в офис не ранее 1 сентября 2020 года ради профилактики. В компании отметили, что видят, что люди устали от удаленной работы и хотят знать, когда это кончится.

"Мы видим, что у людей накопилась усталость от удаленной работы и неопределенности, и они хотят знать, когда это закончится. Сегодня мы приняли решение и объявили, что выход наших сотрудников в офис состоится не ранее, чем 1 сентября", - объяснилаа через пресс-службу замгендиректора компании Мария Шевченко.

Пока сотрудникам рекомендовано работать из дома и соблюдать самоизоляцию. На удаленку большинство из них перешли с 16 марта. С 23 марта в главном офисе Qiwi остались только те, чья работа не может быть выполнена дистанционно.

С 1 июля компания может вернуть в офис тех, кто больше не сможет работать удаленно, в том числе из-за жилищным условиям. Опрос показал, что таких в компании не больше 10%. В офисе им придется соблюдать социальное дистанцирование и постоянно носить маски и перчатки.

В дальнейшем компания будет следить за развитием ситуации и реагировать на новые обстоятельства.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 000 терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин. В 2018 году в компании в среднем работало 4194 человека.