Qiwi оставит сотрудников на удаленной работе до начала 2021 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Qiwi оставит сотрудников на удаленной работе до 1 января 2021 года, написала в фейсбуке пресс-секретарь гедиректора компании Анастасия Журавлева.

Сотрудники компании перешли на дистанционную работу 13 марта.

"В период ослабления карантинных мер компания не выводила сотрудников в офис. На регулярной основе в офисе работают не более 30 человек ввиду невозможности исполнения своих функций вне офиса: безопасность, комплаенс, финансы и другие сотрудники Киви банка", - объяснила Журавлева.

24 сентября Сбербанк сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом переводит 50% сотрудников на удаленную работу. Ранее в банке отмечали, что с 1 сентября в дистанционном формате работали только 30% сотрудников.

Qiwi в мае сообщила о планах начать выводить сотрудников из режима удаленной работы не ранее 1 сентября 2020 года.

Средняя численность сотрудников группы по итогам 2019 года сократилась до 3630 человек с 4194 человека по итогам 2018 года. В головном офисе Qiwi в Чертанове работает 1400 человек, из них 30 сотрудников после введения ограничительных мер продолжили работать из офиса.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 20,9 млн виртуальных кошельков и более 118 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.