Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров пообещал начать выплаты субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей в размере 1 МРОТ на сотрудника с 13-14 мая.

Экономический кризис

Он напомнил, что с 1 мая ведомство начало принимать заявления от работодателей. Пока поступило 307 000 таких заявлений. Из них критериям правительства удовлетворяют 227 000 компаний, в которых работают в общей сложности 1,619 млн человек.

"На сегодняшний день 77 тысяч заявлений было вчера направлено коллегам в казначейство, коллеги мгновенно обработали этот список и передали в банковскую систему, поэтому сегодня-завтра людям уже пойдут выплаты", - сообщил Егоров.

ФНС позднее на этой неделе обнародует информацию о ходе выплат компаниям, пообещал глава службы.

Всего правительство планирует направить 81,1 млрд рублей на такие субсидии, которые должны помочь малому и среднему бизнесу выплачивать зарплаты.

Выделить эти деньги поручил в середине апреля президент Владимир Путин. Он отметил, что право на эту помощь получат компании, которые сохранят не менее 90% от численности штата на 1 апреля. Объем помощи определен по численности работников на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц. Президент пообещал, что выплаты за апрель компании получат с 18 мая, а средства за май - в июне.

ФНС Даниил Егоров Владимир Путин коронавирус

Новости по теме

Новости

В офис "Ленэнерго" пришли с обысками по делу о хищениях на стройке "Газпром Арены"

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

В Петербурге зафиксировали резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Более 22 млрд рублей доплат врачам за COVID-19 не дошли до адресатов

Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');