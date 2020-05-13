Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров пообещал начать выплаты субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей в размере 1 МРОТ на сотрудника с 13-14 мая.

Он напомнил, что с 1 мая ведомство начало принимать заявления от работодателей. Пока поступило 307 000 таких заявлений. Из них критериям правительства удовлетворяют 227 000 компаний, в которых работают в общей сложности 1,619 млн человек.

"На сегодняшний день 77 тысяч заявлений было вчера направлено коллегам в казначейство, коллеги мгновенно обработали этот список и передали в банковскую систему, поэтому сегодня-завтра людям уже пойдут выплаты", - сообщил Егоров.

ФНС позднее на этой неделе обнародует информацию о ходе выплат компаниям, пообещал глава службы.

Всего правительство планирует направить 81,1 млрд рублей на такие субсидии, которые должны помочь малому и среднему бизнесу выплачивать зарплаты.

Выделить эти деньги поручил в середине апреля президент Владимир Путин. Он отметил, что право на эту помощь получат компании, которые сохранят не менее 90% от численности штата на 1 апреля. Объем помощи определен по численности работников на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц. Президент пообещал, что выплаты за апрель компании получат с 18 мая, а средства за май - в июне.