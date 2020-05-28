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Патриарх призвал верующих использовать карантин для духовного совершенствования

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что дни самоизоляции должны располагать к духовному совершенствованию и что они приведут к обновлению России и всего мира.

Пандемия коронавируса

"Время, которое мы сейчас переживаем, является оптимальным для того, чтобы совершить некий духовный прорыв в своей жизни", - сказал он в своей проповеди в праздник Вознесения Господня после литургии в храме Александра Невского близ Переделкина.

Предстоятель уверен, что этот "на голову свалившийся карантин" не случаен, и господь таким образом дает нам время для осмысления своей жизни, для принесения покаяния, для изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств и своих дел.

Он напомнил, что святые отцы-подвижники уходили из мира, чтобы у них было это время на самое главное, а сейчас мы переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своих грехах, обратиться к богу, принести покаяние. "И не известно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", - предостерег патриарх.

"Как все проходит, пройдет и это время уединения. И снова мы погрузимся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов. Давайте используем то время, которое нам дал сейчас Господь, для духовного сосредоточения, для покаяния, для молитвы", - призвал он.

Патриарх Кирилл пожелал всем верующим выйти из этого времени уединения "духовно освеженными, обновленными, сильными, и тогда время это будет к нашему физическому и духовному исцелению, к изменению жизни не только отдельно взятого человека, но, если все сложится правильно, по воле Божией, то, верим, к духовному обновлению Отечества нашего и всего рода человеческого", - считает предстоятель РПЦ.

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патриарх Кирилл РПЦ коронавирус

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