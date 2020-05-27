В Москве открыли для прихожан Покровский монастырь, несмотря на запрет РПЦ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Покровский монастырь Москвы, где хранятся мощи одной из наиболее почитаемых святых - Матроны Московской, открыл двери для посетителей, несмотря на сохранение режима самоизоляции в столице, но принял необходимые меры безопасности.

В этом убедился корреспондент "Интерфакса", посетивший обитель. На пропускном пункте у стен монастыря проверяют температуру и просят надеть маску. Немногочисленные посетители обители могут зайти в Покровский храм, приложиться к мощам святой Матроны, подать записки и набрать освященной воды.

При этом санитарные меры в монастыре соблюдаются. После каждого молящегося рака с мощами протирается антисептиком, регулярно дезинфицируется чудотворная икона на внешней стене храма, прихожан просят соблюдать дистанцию в очереди на поклонение. Это несложно: сейчас посетителей в монастыре в сотни раз меньше, чем в обычные дни (пара человек стояла в очереди к иконе Матроны, еще пять - к мощам, в целом в храме было в общей сложности 15 прихожан).

Бросилось в глаза практически полное отсутствие цветов у мощей Матроны. До карантина монахини забирали их у посетителей охапками, а потом, после освящения, раздавали всем желающим. Меры безопасности пока требуют воздержаться от этой традиции.

По наблюдению корреспондента "Интерфакса", обитель живет обычной жизнью: открыты церковная лавка, водосвятная часовня и трапезная, где навынос продают выпечку. Везде нужно соблюдать дистанцию, благо обширная территория монастыря позволяет избежать скопления людей и перемещаться на расстоянии, а тем, кто забывает о санитарных ограничениях, о них напоминает охрана обители.

Между тем с 13 апреля, то есть с начала Страстной недели храмы и монастыри Москвы закрылись для прихожан по благословению патриарха Кирилла и в связи с рекомендацией главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой. Такая мера была принята для профилактики распространения коронавируса. Позже запрет был продлен на неопределенный срок.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов выразил надежду, что храмы в России для прихожан могут открыться к празднику Вознесения 28 мая. "Что касается Москвы, это должны решать мэрия и главный санитарный врач, они должны достигнуть соглашения с патриархией", - сказал Гаврилов "Интерфаксу", добавив, что такая работа уже ведется.