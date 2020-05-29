Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 808 946+117 156

Любители вечеринок в нескольких городах Сибири нарушили запрет на массовые мероприятия

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Любители музыки и танцев из нескольких сибирских городов проигнорировали запрет на проведение массовых мероприятий, за это их привлекают к ответственности.

Так, по информации главного управления МВД по Красноярскому краю, в ночь на субботу, 23 мая, в одном из баров прошла вечеринка, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий в период режима самоизоляции.

В РоссииСуд оштрафовал жителей Екатеринбурга за сдачу квартиры под вечеринку для десяти человекЧитать подробнее

"Сотрудники полиции установили организатора мероприятия, которым оказался 35-летний красноярец. В отношении него возбудили дело по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которое рассмотрит Центральный районный суд Красноярска", - говорится в пресс-релизе.

В видеоролике, распространенном полицией, организатор вечеринки раскаивается и призывает всех соблюдать режим самоизоляции. "Лучше посидите дома, а как снимут карантин - отдохнем, повеселимся", - сказал красноярец.

По данным пресс-службы, в минувшие выходные состоялось еще одно подобное мероприятие. Владелец одного из клубов Красноярска передал ключ знакомому для проведения ремонтных работ, но тот решил устроить в помещении вечеринку. Административное дело в отношении мужчины также рассмотрит суд.

В РоссииРоссийскую студентку, вернувшуюся из Норвегии, оштрафовали на 15 тыс. руб. за вечеринкуЧитать подробнее

В свою очередь пресс-служба управления МВД по Хакасии сообщает, что Абаканский городской суд оштрафовал местного предпринимателя на 30 тыс. рублей за организацию закрытого танцевального мероприятия в ночном клубе. Участники вечеринки также оштрафованы на 1 тыс. рублей.

Ранее подобные запрещенные массовые мероприятия прошли и на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом "Мустанг". В последней из них принимало участие более 300 человек.

Полиция привлекла организаторов и некоторых участников к ответственности по ст. 4.2 закона об административных правонарушениях в Новосибирской области за нарушение тишины и по ст.20.6.1 КоАП РФ - за невыполнение правил поведения при угрозе ЧС.

Кроме того, следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало проверку по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил), в ходе которой оно даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции.

В конце апреля полицейские нагрянули в одну из квартир города Анжеро-Судженск Кемеровской области, где проходила вечеринка с участием 19 человек в возрасте от 14 до 20 лет. В отношении несовершеннолетних составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), а также по ст. 20. 21-22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних; появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В отношении четверых участников вечеринки составлены протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции). Родителей подростков привлекли к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

МВД Красноярск Абакан Новосибирск СКР

Новости по теме

Новости

"Омбудсмен полиции" Воронцов стал фигурантом еще двух уголовных дел

"Омбудсмен полиции" Воронцов стал фигурантом еще двух уголовных дел

Тува продлила режим самоизоляции до конца июня

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Обвинения против главы Россельхознадзора

Mlekovita отрицает вымогательство взятки у ее руководителей в Москве

Что произошло за день: четверг, 28 мая

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Госзакупки антивирусных медсредств в марте-апреле выросли в разы, медоборудования - на порядок

Экспертиза не признала самостоятельными показания подсудимых по делу "Сети"

Пандемия коронавируса

Москвичам разрешат гулять по графику только для адреса прописки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');