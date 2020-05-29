Любители вечеринок в нескольких городах Сибири нарушили запрет на массовые мероприятия

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Любители музыки и танцев из нескольких сибирских городов проигнорировали запрет на проведение массовых мероприятий, за это их привлекают к ответственности.

Так, по информации главного управления МВД по Красноярскому краю, в ночь на субботу, 23 мая, в одном из баров прошла вечеринка, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий в период режима самоизоляции.

"Сотрудники полиции установили организатора мероприятия, которым оказался 35-летний красноярец. В отношении него возбудили дело по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которое рассмотрит Центральный районный суд Красноярска", - говорится в пресс-релизе.

В видеоролике, распространенном полицией, организатор вечеринки раскаивается и призывает всех соблюдать режим самоизоляции. "Лучше посидите дома, а как снимут карантин - отдохнем, повеселимся", - сказал красноярец.

По данным пресс-службы, в минувшие выходные состоялось еще одно подобное мероприятие. Владелец одного из клубов Красноярска передал ключ знакомому для проведения ремонтных работ, но тот решил устроить в помещении вечеринку. Административное дело в отношении мужчины также рассмотрит суд.

В свою очередь пресс-служба управления МВД по Хакасии сообщает, что Абаканский городской суд оштрафовал местного предпринимателя на 30 тыс. рублей за организацию закрытого танцевального мероприятия в ночном клубе. Участники вечеринки также оштрафованы на 1 тыс. рублей.

Ранее подобные запрещенные массовые мероприятия прошли и на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом "Мустанг". В последней из них принимало участие более 300 человек.

Полиция привлекла организаторов и некоторых участников к ответственности по ст. 4.2 закона об административных правонарушениях в Новосибирской области за нарушение тишины и по ст.20.6.1 КоАП РФ - за невыполнение правил поведения при угрозе ЧС.

Кроме того, следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало проверку по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил), в ходе которой оно даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции.

В конце апреля полицейские нагрянули в одну из квартир города Анжеро-Судженск Кемеровской области, где проходила вечеринка с участием 19 человек в возрасте от 14 до 20 лет. В отношении несовершеннолетних составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), а также по ст. 20. 21-22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних; появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В отношении четверых участников вечеринки составлены протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции). Родителей подростков привлекли к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).