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Суд в Новосибирске оштрафовал участников танцев на площади Ленина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Центральный суд Новосибирска оштрафовал группу горожан за участие в танцевальной вечеринке на площади Ленина в период действия режима самоизоляции. Как следует из материалов суда, штрафы составили от 1000 до 5000 рублей, некоторые нарушители получили предупреждения.

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Всего суд рассмотрел материалы на десять человек. Они были привлечены к ответственности по статье 20.6.1 федерального КоАП, за невыполнение правил поведения при угрозе ЧС.

Танцевальная вечеринка прошла в ночь на 24 мая в самом центре Новосибирска. Как сообщали СМИ и блогеры, ее участники были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

По сообщениям СМИ в Следственном комитете начали проверку чиновников, ответственных за то, чтобы горожане соблюдали самоизоляцию. Их проверят по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Новосибирск СКР коронавирус Центральный суд

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