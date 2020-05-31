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"Аэрофлот" отдал часть самолетов под грузовые рейсы из-за пандемии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отдал 18 пассажирских самолетов под грузовые рейсы из-за отмены пассажирских перевозок во время пандемии COVID-19, говорится в июньском бортовом журнале авиакомпании.

Первый чартерный грузовой рейс на пассажирском "Боинге-777" выполнен в начале апреля. Уже 15 пассажирских "Боингов-777" летают на грузоывх линиях. "Аэрофлот" задействовал кроме них три самолета A330.

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По словам гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, компания перевозит медицинское оборудование, лекарства, средства защиты и профилактики распространения вирусных инфекций.

На конец апреля парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 246 самолетов.

В июне компания планирует увеличить количество ежедневных рейсов в 2-3 раза, а для пассажиров ввели антикоронавирусные правила: их обяжут носить маску и перчатки и рассаживаться на расстоянии друг от друга.

После начала пандемии выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами начали и другие авиакомпании, в том числе "Россия", Nordwind, AZUR air, "Уральские авиалинии", Utair, S7.

Ранее "Аэрофлот" получил треть всей помощи, которую государство выделило для поддержки авиакомпаний.

Аэрофлот коронавирус COVID-19

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