Некоторые страны приготовились частично открыть границы летом

Ряд государств в ближайшее время также планирует возобновить внутреннее авиасообщение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ряд стран готовится в ближайшее время возобновить внутреннее авиасообщение, а также работает над планом по открытию границ с соседними государствами в сезон летних отпусков.

По данным британской телерадиокорпорации "Би-би-си", в Индии со следующей недели поэтапно начнут возобновлять внутренние авиарейсы.

Как сообщили в министерстве авиации страны, все аэропорты и авиаперевозчики были проинформированы о том, чтобы начать работу с понедельника, 25 мая.

Всего с начала вспышки коронавирусной инфекции в Индии выявили более 113 тыс. инфицированных, количество летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 3 тыс.

Британская авиакомпания EasyJet сообщила, что возобновит небольшое количество рейсов 15 июня. При этом на борту самолетов будут действовать определенные правила безопасности, в том числе обязательно использование защитных масок. Кроме того, пассажирам будут предоставлены санитайзеры и дезинфицирующие салфетки. При этом в начале возобновления работы путешественников в самолетах кормить не будут.

Отмечается, что сначала внутренние рейсы возобновят в Великобритании и Франции, в последующие недели работа начнет возобновляться по всей Европе.

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил о готовности страны принять у себя на летние отпуска бельгийцев и нидерландцев.

"Бельгийцам и нидерландцам - особенно тем, у кого есть в нашей стране недвижимость для личного пользования - я сказал бы: "Добро пожаловать во Францию!" - приводит издание La Libre Belgique слова Лемуана.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что рассчитывает, что немцы смогут поехать в отпуск в Грецию или в Испанию после 14 июня.

"Мы работаем над этим. Мы ведем переговоры с европейскими странами, в которых люди так любят проводить отпуска. Как только закон об инфекционной защите населения позволит, мы надеемся, что призыв не ездить в турпоездки, по крайней мере, в ЕС можно будет после 14 июня смягчить и постепенно отменить", - сказал Маас изданию Welt.

Как сообщает издание The Guardian, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг заявил, что правительство снимает режим чрезвычайной ситуации в префектурах Осака, Киото и Хёго. Кроме того, он добавил, что в Токио режим чрезвычайной ситуации может быть снят уже на следующей неделе в случае, если темпы распространения COVID-19 продолжат снижаться.

По состоянию на 21 мая, в Японии диагностировано более 16 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 771 пациент скончался.

В Иране ситуация с коронавирусом продолжает стабилизироваться. Так, по данным представителя иранского Минздрава Киануша Джаханпура, за последние 24 часа в 12 провинциях страны не было зафиксировано случаев смерти людей с COVID-19.

Джаханпур сообщил, что за сутки в стране скончались 66 инфицированных. Кроме того, в стране выявили 2392 новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом, всего в стране диагностировано свыше 129 тыс. случаев инфицирования, более 7 тыс. заразившихся скончались. Между тем, более 100 тыс. заболевших иранцев выздоровели.

В некоторых странах наблюдается тяжелая пандемическая ситуация

Между тем, в ряде стран ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Так, в Минздраве Афганистана сообщили, что в большинстве районов страны не хватает больничных коек для пациентов с COVID-19. Власти предупреждают, что ситуация может стать катастрофической.

За последние сутки в стране протестировали на наличие COVID-19 более 1000 человек, 531 из которых оказался инфицированным. Таким образом, в Афганистане с начала эпидемии диагностировали свыше 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 190 человек скончались.

Как сообщает The Guardian, в ЮАР зафиксировали первую смерть новорожденного, у которого был обнаружен COVID-19. Сообщается, что ребенок скончался через два дня после рождения.

По данным Минздрава страны, младенец был рожден преждевременно, у него были обнаружены осложнения и требовалась немедленная вентиляция легких сразу после появления на свет.

По состоянию на 21 мая, в ЮАР выявлено более 18 тыс. заражений коронавирусом, 339 инфицированных скончались.

Работа над созданием вакцины продолжается

В то же время в мире продолжается работа над созданием вакцины против COVID-19. Англо-шведская фармацевтическая компания Astra Zeneca сообщила, что может произвести 1 млрд доз вакцин против коронавируса, которую разработал Оксфордский университет. Отмечается, что компания может начать поставки уже в сентябре в случае, если клинические испытания вакцины пройдут успешно.

Компания сообщила, что подписала первые соглашения на поставку не менее 400 млн доз потенциальной вакцины, которая, однако, пока не доказала свою эффективность.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире по состоянию на 21 мая 16:40 по Москве выявлено 5 122 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 330 768 человек с COVID-19 скончались

Между тем, 2 043 137 заболевших уже выздоровели. На данный момент зафиксировано 2 748 375 болеющих коронавирусом.