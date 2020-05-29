Что произошло за день: пятница, 29 мая

Новый выходной в июне, новая статистика смертности и тропические ливни в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За последние 24 часа скончались еще 232 человека. Сегодня в статистике должны начать учитывать случаи с неосновной причиной смерти от COVID-19. Как сообщила Татьяна Голикова, в стране выявлено 1138 случаев смерти, когда коронавирус был неосновной причиной смерти.

- Путин объявил 24 июня нерабочим днем. Также глава государства подписал указ о проведении в этот день парада Победы.

- Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня. И владельцы салонов, и клиенты должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

- У здания ГУ МВД Москвы на Петровке продолжились пикеты солидарности с журналистом Ильей Азаром. В пятницу полицейские задержали семерых муниципальных депутатов московских районов и двоих депутатов Мосгордумы. Также задержали сотрудников "Эха Москвы", но затем их отпустили без составления протокола.

- Глава "Газпрома" заявил, что Белоруссия должна за газ $165,57 млн. Алексей Миллер исключил переговоры с Минском о цене на газ до погашения долга. Минэнерго соседней страны заявило, что ничего не должно российской госкорпорации.

- Тропические ливни прошли в Москве. По данным Гидрометцентра России, прирост осадков за 12 часов составил 37 мм, это около 72% месячной нормы. В пятницу в столице побит рекорд по осадкам за последние 70 лет.

- Фрагмент кремлевской стены обрушился в Великом Новгороде. Площадь обрушения составила около 30 кв. метров. Никто не пострадал. В музее говорят, что заявка на реставрацию этого фрагмента стены уже находится в Минкультуры.