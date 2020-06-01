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Митрополит Чебоксарский и Чувашский умер от двусторонней пневмонии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер 1 июня в больнице от двусторонней пневмонии, сообщила пресс-служба Чувашской митрополии. Ему было 89 лет.

Пандемия коронавируса

В митрополии и республиканском Минздраве "Интерфаксу" затруднились уточнить, был ли у митрополита коронавирус.

Варнава (Владимир Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. Епископом Чебоксарским и Чувашским он был назначен в 1976 году. В 1984 году его возвели в сан архиепископа, еще через 17 лет - в сан митрополита.

Чувашская митрополия митрополит Варнава Коронавирус

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