Маски в России подешевели в среднем до 18 рублей за штуку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг прогнозирует снижение в России цен на маски в связи с работой отечественных производств, уже сейчас цены упали в три раза по сравнению с апрельскими, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены", - сказал Мантуров в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По данным Минпромторга, сейчас ежесуточно в РФ производится более 9 млн масок.

"На первом этапе в марте-апреле мы решали это преимущественно через закупки в Китае, которые завершены на прошлой неделе. Снизить импорт нам удалось благодаря опережающему созданию мощностей по производству СИЗов (средств индивидуальной защиты) всех видов", - отметил Мантуров.

Министр сообщил, что "к июлю мы прирастем по суточному производству медицинских масок ещё примерно на 4 млн штук за счет запуска новых линий".