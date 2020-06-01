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МИД РФ выразил послу Чехии недоумение из-за затягивания консультаций

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку пригласили в МИД РФ в связи с затягиванием Прагой консультаций по актуальным двусторонним вопросам, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"1 июня в МИД России был приглашен посол Чешской республики в РФ Витезслав Пивонька. В ходе беседы с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года", - говорится на сайте МИД РФ.

Также в ходе встречи было сказано, что в последнее время атмосфера в двусторонних делах значительно деградировала, накопилось много проблем, созданных не по вине России.

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"К диалогу на эту тему российская сторона готова, но продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьезные сомнения в их желании выправлять ситуацию. Подчеркнуто, что в зависимости от реакции на наш демарш будем выстраивать дальнейшие шаги в отношениях с Чехией", - добавили на Смоленской площади.

Последний виток ухудшения отношений Москвы и Праги произошел в начале этого года в связи с решением местных властей чешской столицы демонтировать памятник маршалу Коневу. Этот памятник был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник Коневу краской. После этого власти района Прага-6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать памятник и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Памятник демонтировали 3 апреля. Против демонтажа выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

В Москве в связи с этим призвали к выполнению Чехией договора о дружественных отношениях, которым предусматривается обеспечение ухода, в том числе, и за воинскими памятниками.

Для разрешения сложившейся ситуации в МИД РФ предложили чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога, предусмотренные договором.

Чехия Россия МИД РФ

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