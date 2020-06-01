Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

На производстве "Севмаша" остались менее 50% сотрудников из-за COVID-19 в Северодвинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Менее половины штатных сотрудников АО "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область), где зафиксирована вспышка коронавируса, в настоящее время задействованы на производстве.

"Из 29 тысяч 600 штатных работников предприятия на производстве находятся 14 тысяч 496 человек, это сегодняшняя информация. То есть менее 50%. За все эти дни, начиная с апреля, было максимум работников около 16 тысяч, работало в допустимом режиме", - сказал глава администрации города Игорь Скубенко на брифинге в понедельник.

По его словам, предъявлять претензии руководству предприятия нет смысла. "Не вижу, чтобы можно было какие-то претензии предъявлять. Все ограничительные меры (на предприятии) соблюдены", - сказал он.

Скубенко также опроверг информацию о том, что сотрудники "Севмаша", переносящие инфекцию в легкой форме, продолжают работу на предприятии. Глава города добавил, что необходимые ограничения соблюдаются и на АО "ЦС "Звездочка", где также произошла вспышка инфекции.

В свою очередь руководитель оперштаба Поморья Артем Вахрушев отметил, что городское управление ФМБА (обслуживает предприятия Северодвинска) проводит эпидрасследование в связи со вспышками коронавируса. Вахрушев добавил, что ФМБА не скрывает информацию о заболевших на "Севмаше" и "Звездочке".

26 мая в межрегиональном управлении №58 ФМБА России "Интерфаксу" сообщили, что с начала эпидемии было выявлено с положительным результатом на коронавирус 299 работников "Севмаша" и 37 сотрудников "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался.

29 мая в пресс-службе "Севмаша" "Интерфаксу" сообщали, что все сотрудники предприятия соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а территория завода дезинфицируется.

На базе Центральной медико-санитарной части №58 ФМБА России в Северодвинске развернуто отделение для лечения больных COVID-19 на 80 коек. Также в отделении организовано несколько экстренных резервных коек. В настоящее время лечение проходит 81 пациент. Ранее ФМБА сообщало о намерении развернуть в Северодвинске лабораторию для тестирования на COVID-19.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Севмаш Северодвинск Архангельская область

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Изменение Конституции

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Изменение Конституции

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Изменение Конституции

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней
Обвинения против главы Россельхознадзора

Глава Россельхознадзора Данкверт подал заявление в полицию о ложном доносе

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО
Пандемия коронавируса

В отелях РФ введут "входной фильтр" и ежедневный контроль температуры у постояльцев

В отелях РФ введут "входной фильтр" и ежедневный контроль температуры у постояльцев

Маски в России подешевели в среднем до 18 рублей за штуку

Дело "Седьмой студии"

Экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова и его финансированием в 129 млн руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');