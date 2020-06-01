На производстве "Севмаша" остались менее 50% сотрудников из-за COVID-19 в Северодвинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Менее половины штатных сотрудников АО "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область), где зафиксирована вспышка коронавируса, в настоящее время задействованы на производстве.

"Из 29 тысяч 600 штатных работников предприятия на производстве находятся 14 тысяч 496 человек, это сегодняшняя информация. То есть менее 50%. За все эти дни, начиная с апреля, было максимум работников около 16 тысяч, работало в допустимом режиме", - сказал глава администрации города Игорь Скубенко на брифинге в понедельник.

По его словам, предъявлять претензии руководству предприятия нет смысла. "Не вижу, чтобы можно было какие-то претензии предъявлять. Все ограничительные меры (на предприятии) соблюдены", - сказал он.

Скубенко также опроверг информацию о том, что сотрудники "Севмаша", переносящие инфекцию в легкой форме, продолжают работу на предприятии. Глава города добавил, что необходимые ограничения соблюдаются и на АО "ЦС "Звездочка", где также произошла вспышка инфекции.

В свою очередь руководитель оперштаба Поморья Артем Вахрушев отметил, что городское управление ФМБА (обслуживает предприятия Северодвинска) проводит эпидрасследование в связи со вспышками коронавируса. Вахрушев добавил, что ФМБА не скрывает информацию о заболевших на "Севмаше" и "Звездочке".

26 мая в межрегиональном управлении №58 ФМБА России "Интерфаксу" сообщили, что с начала эпидемии было выявлено с положительным результатом на коронавирус 299 работников "Севмаша" и 37 сотрудников "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался.

29 мая в пресс-службе "Севмаша" "Интерфаксу" сообщали, что все сотрудники предприятия соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а территория завода дезинфицируется.

На базе Центральной медико-санитарной части №58 ФМБА России в Северодвинске развернуто отделение для лечения больных COVID-19 на 80 коек. Также в отделении организовано несколько экстренных резервных коек. В настоящее время лечение проходит 81 пациент. Ранее ФМБА сообщало о намерении развернуть в Северодвинске лабораторию для тестирования на COVID-19.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".