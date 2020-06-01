Следственный департамент МВД России возглавил генерал-майор Сергей Лебедев
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Лебедева заместителем министра внутренних дел - начальником следственного департамента министерства, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Тем же указом Лебедеву присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.
Его предшественник генерал-полковник юстиции Александр Романов, занимавший должность с 2016 года, был отправлен в отставку в начале апреля. Этому предшествовал арест двоих его заместителей - генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского - по делу о коррупции. Вместе с ними был арестован следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
О Сергее Лебедеве
Лебедев родился 2 ноября 1976 года в городе Шацке Рязанской области. Образование высшее, в 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности "Юриспруденция".
По окончании института принят на должность следователя следственного отделения ОВД Шацкого района Рязанской области. С 2001 по 2002 год был заместителем начальника отдела - начальником следственной группы при ОВД Чучковского района Рязанской области. С 2002 по 2005 год - начальником ОВД Чучковского района Рязанской области.
С 2005 по 2016 год, начиная с должности старшего следователя отдела по расследованию уголовных дел в сфере экономики и налоговых преступлений контрольно-методического управления, прошел все ступени карьерной лестницы в Главном следственном управлении при ГУВД Свердловской области. С 2015 по 2016 год - первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.
С 2016 по 2017 год - заместитель начальника УМВД России по Рязанской области - начальник следственного управления. С августа 2017 года временно исполнял обязанности начальника УМВД России по Рязанской области.
3 мая 2018 года указом президента России назначен начальником УМВД России по Рязанской области.