Следственный департамент МВД России возглавил генерал-майор Сергей Лебедев

Лебедев родился 2 ноября 1976 года в городе Шацке Рязанской области. Образование высшее, в 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности "Юриспруденция".

По окончании института принят на должность следователя следственного отделения ОВД Шацкого района Рязанской области. С 2001 по 2002 год был заместителем начальника отдела - начальником следственной группы при ОВД Чучковского района Рязанской области. С 2002 по 2005 год - начальником ОВД Чучковского района Рязанской области.

С 2005 по 2016 год, начиная с должности старшего следователя отдела по расследованию уголовных дел в сфере экономики и налоговых преступлений контрольно-методического управления, прошел все ступени карьерной лестницы в Главном следственном управлении при ГУВД Свердловской области. С 2015 по 2016 год - первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.

С 2016 по 2017 год - заместитель начальника УМВД России по Рязанской области - начальник следственного управления. С августа 2017 года временно исполнял обязанности начальника УМВД России по Рязанской области.

3 мая 2018 года указом президента России назначен начальником УМВД России по Рязанской области.