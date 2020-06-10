Под Мурманском начался демонтаж поврежденного железнодорожного моста

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Специалисты в среду начали демонтаж железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола под Мурманском, который обрушился 1 июня, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (региональный филиал ОАО "РЖД").

"Специалисты приступили к разбору пролета моста, расположенного со стороны Санкт-Петербурга, для работ на место был доставлен специальный кран. На следующей неделе планируется демонтаж части моста со стороны Мурманска", - говорится в сообщении.

Параллельно продолжаются геодезические изыскания и проектные работки фундамента для опор нового моста. Элементы конструкции пролета нового моста доставляются к месту строительных работ поэтапно.

Мост между станциями "Кола" и "Выходной" обрушился 1 июня, до этого были выявлены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла запрещена. Предполагается создать обход места ЧП за счет создания нового участка в рамках курируемого Минтрансом проекта по строительству ветки на порт Лавна (находится на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива).

Ранее сообщалось, что региональные власти и руководство ОАО "РЖД" ожидают запуск этой логистической схемы к 23 июня. Параметры движения оцениваются монополией в 16 пар поездов в сутки с учетом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.