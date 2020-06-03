Психологи получили право на стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Постановлением правительства РФ получение стимулирующих выплат расширено на психологов, работающих с больными коронавирусом.

Постановление вносит в более ранее решение правительства изменения, направленные расширение выплат на "врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием". В документе, в который вносятся изменения, речь шла о получении выплат для врачей, работающих с коронавирусными больными, в размере от 80 до 100% их среднемесячного дохода. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В Ассоциации медицинских (клинических) психологов сообщили "Интерфаксу", что обращались в правительство с просьбой расширить получение выплат и на психологов, работающих с коронавирусными больными, - это как раз работники с высшим немедицинским образованием. При этом, обращают внимание в организации, "на получение высшего немедицинского образования в нашей отрасли требуется потратить не меньшее количество лет, как и на получение медицинского или фармакологического".

В ассоциации отметили, что до данного постановления риск заражения, которому подвергались психологи при работе с больными коронавирусом, а также с врачами и другими сотрудниками системы здравоохранения, не компенсировался.

"Вне зависимости от наличия "инфекционного" статуса больницы психологи ежедневно общаются со всеми пациентами на всех отделениях и несут те же риски, что и врач", - подчеркнули в ассоциации.

В апреле президент РФ Владимир Путин пообещал врачам, работающим с больными коронавирусом, особые доплаты по 80 000 рублей в месяц. Среднему медперсоналу он пообещал по 50 000 рублей в месяц, младшему - по 25 000 рублей.

Врачам скорой помощи, которые также работают с зараженными, он пообещал по 50 000 рублей ежемесячно, фельдшерам медсестрам бригад и водителям - по 25 000 рублей.