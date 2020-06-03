Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Психологи получили право на стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Постановлением правительства РФ получение стимулирующих выплат расширено на психологов, работающих с больными коронавирусом.

Постановление вносит в более ранее решение правительства изменения, направленные расширение выплат на "врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием". В документе, в который вносятся изменения, речь шла о получении выплат для врачей, работающих с коронавирусными больными, в размере от 80 до 100% их среднемесячного дохода. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В Ассоциации медицинских (клинических) психологов сообщили "Интерфаксу", что обращались в правительство с просьбой расширить получение выплат и на психологов, работающих с коронавирусными больными, - это как раз работники с высшим немедицинским образованием. При этом, обращают внимание в организации, "на получение высшего немедицинского образования в нашей отрасли требуется потратить не меньшее количество лет, как и на получение медицинского или фармакологического".

В ассоциации отметили, что до данного постановления риск заражения, которому подвергались психологи при работе с больными коронавирусом, а также с врачами и другими сотрудниками системы здравоохранения, не компенсировался.

"Вне зависимости от наличия "инфекционного" статуса больницы психологи ежедневно общаются со всеми пациентами на всех отделениях и несут те же риски, что и врач", - подчеркнули в ассоциации.

В апреле президент РФ Владимир Путин пообещал врачам, работающим с больными коронавирусом, особые доплаты по 80 000 рублей в месяц. Среднему медперсоналу он пообещал по 50 000 рублей в месяц, младшему - по 25 000 рублей.

Врачам скорой помощи, которые также работают с зараженными, он пообещал по 50 000 рублей ежемесячно, фельдшерам медсестрам бригад и водителям - по 25 000 рублей.

Хроника 09 января – 03 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Ассоциация медицинских психологов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек

Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек

В Боткинской больнице в Петербурге при пожаре погиб человек

Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора после снятия карантина

Суд оправдал двух полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Суд оправдал двух полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Дума рассмотрит законопроект об отсрочке взыскания долгов пенсионеров, малого и среднего бизнеса

Мишустин поручил Минздраву изменить ОМС для возобновления плановой работы больниц

Мишустин поручил проверить применение "коронавирусных" правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

Что произошло за день: вторник, 2 июня

Пандемия коронавируса

Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');