Правительство продлило коронавирусные выплаты соцработникам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство продлило на два месяца, до 15 сентября дополнительные выплаты для соцработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Продлить эти выплаты пообещал в телеобращении президент Владимир Путин.

Решение коснется сотрудников детских домов, домов престарелых и других подобных учреждений, которые в связи с пандемией перешли на работу вахтовым методом.

Мишустин сказал, что такие выплаты также смогут получать работники муниципальных организаций социального обслуживания. "Право на выплату социального работника сохранится и в случае, если он будет должен прервать свою смену из-за выявления у него коронавируса и других заболеваний", - добавил премьер.

Ранее были продлены до 15 сентября стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными больными.