Онищенко заявил, что от COVID-19 нужно прививаться журналистам, учителям и врачам

Экс-глава Роспотребнадзора также призвал ускорить открытие общепита

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о группах риска, которым, по его мнению, нужно прививаться в первую очередь.

"Первая группа риска - это вы (журналисты - ИФ), потому что суете свой нос куда надо и не надо, вам нужна жареная информация. Это медицинские работники, метрополитена, транспорта городского, торговли, учителя - все те, которые работают внутри огромного скопления масс. А тотальное вакцинирование и не получится, и не нужно этого делать", - заявил Онищенко на пресс-конференции в среду.

Первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке также в очередной раз призвал ускорить открытие ресторанов, кафе, фитнес-центров, магазинов, чтобы не допустить спада в экономике.

"Уже надо открывать, и это будет делаться, но считаю, надо ускорять эти процессы. Мы слишком расточительны, закрыли весь общепит, заведения фитнеса, магазины. Зачем же экономику всей страны, каждого региона держать? Мы уже разобрались, мы выходим из ситуации, она (эпидемия коронавируса - ИФ) у нас утихает", - сказал Онищенко на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что "если бы мы ответственно подходили, как шведы - надо в магазин, надел перчатки, маску, сходил, вернулся, - мы бы и раньше открылись".

Онищенко также призвал носить маски и "сохранять эту культуру, потому что в октябре придет грипп, и там будет не 11 тыс. заболевших на всю Москву".

Накануне, 2 июня, депутат Госдумы также высказался против тотальной вакцинации населения, кроме того, он обратил внимание, что пока еще нет четкого понимания, какие группы населения необходимо прививать от COVID-19.

"Если будет вакцина, то для каких групп она будет применяться? Для каких-то определенных групп населения, допустим, для группы риска по медицинским показаниям, или это будет вакцинация для группы риска по профессиональным показаниям, когда люди по роду своей деятельности подвергаются воздействию? Вот здесь есть дилемма, и на сегодня нет однозначного понимания в данном вопросе", - сказал Онищенко "Интерфаксу" во вторник.