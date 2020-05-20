Онищенко призвал возобновить работу магазинов и кафе

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В регионах России со следующей недели следует пойти на смягчение мер изоляции и начинать открывать предприятия торговли, кафе и вузы, считает бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Надо смягчать меры изоляции (в регионах). Мы сегодня открыли промышленные предприятия, но мы должны смело идти на открытие малого и среднего бизнеса, с соблюдением всех требуемых защитных мер", - заявил Онищенко в среду в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Тот бизнес, который у нас занимается торговлей, учебные заведения, где после обследования выяснится, что у 60% (учащихся) имеется иммунитет, то путь они работают", - добавил он.

Онищенко пояснил, что на такие меры можно пойти, исходя из динамики заболеваемости коронавирусом.

Депутат считает важным определиться с датой проведения ЕГЭ, необходимого выпускникам для поступления в вузы. "Если мы сейчас обследуем группу детей 9-х и 11-х классов и у них будет высокий титр, то почему им не провести экзамен? Но процесс надо организовать, потому что школы у нас сейчас закрыты и там есть определенная процедура", - сказал парламентарий.

Онищенко также считает, что с наступлением теплой погоды "надо думать об отдыхе и запускать закрытые санатории, курорты, базы, которые сегодня не работают".

Кроме того, он предложил со следующей недели открывать летние веранды кафе. "Кафе, которые имеют площадки на улице, должны работать с соблюдением обязательной социальной дистанции, может работать каждый третий столик и собираться за ним могут не более двух человек", - сказал Онищенко.