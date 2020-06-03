Дело о халатности возбудили после изъятия детей у семьи в Оренбургской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела после принудительного изъятия маленьких детей у родителей в одном из районов Оренбургской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры региона в среду.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики", - сказал собеседник агентства.

Также проводится доследственная проверка о возможном превышении полномочий сотрудниками полиции и органами опеки при изъятии детей.

Органы опеки района подали иск об ограничении в родительских правах матери и отца детей. Дата рассмотрения еще не назначена.

История в Домбаровском районе Оренбургской области получила широкую огласку после публикации видеозаписи, на которой видно, как в частном доме люди в форме силой забирают детей у сопротивляющейся матери.

СУ СКР организовало проверку, в ходе которой выяснилось, что изъятие четырех из пяти детей, воспитывающихся в семье, происходило на основании постановления главы Домбаровского района. Само постановление было вынесено "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище".

В свою очередь пресс-служба региональной полиции сообщала, что женщине многократно говорили о необходимости оказания медпомощи детям, но она оказала физическое сопротивление, "в результате сотрудникам пришлось применить физическую силу и специальные средства". В УМВД Оренбургской области также отмечали, что "дом, в котором проживает женщина с детьми и сожителем с 2017 года, непригоден для жилья".

Впоследствии министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов назвал изъятие детей из многодетной семьи в Домбаровском районе единственно возможной мерой воздействия на родителей в сложившейся ситуации.

Власти региона отмечали, что дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков, а их родители уехали в Москву на запись телепрограммы.

По решению районного суда многодетная мать была оштрафована на 500 рублей за неповиновение полиции во время изъятия детей.