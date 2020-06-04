Проект "Омбудсмен полиции" подвергли новой проверке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сообщество "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" подверглось очередной проверке правоохранительных органов, на этот раз - из-за публикаций о заместителе начальника московского ОМВД "Зюзино", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступила информация о том, что в соцсети "ВКонтакте" от имени сообщества "Омбудсмен полиции" распространялась недостоверная информация, порочащая честь и достоинство замначальника ОМВД "Зюзино", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти публикации могут быть расценены как оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Проводится соответствующая проверка, добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Оскорбление представителя власти (319 ст. УК РФ) наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года.

Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов сейчас уже является фигурантом четырех уголовных дел, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). "Омбудсмен полиции" вину не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре". Кроме того, в отношении Воронцова начата проверка из-за нарушения неприкосновенности частной жизни.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.