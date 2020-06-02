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Следствие проверит "Омбудсмена полиции" из-за его интимных переписок в соцсетях

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, уже обвиняемого по нескольким уголовным делам, проверяют из-за интимных переписок в соцсетях, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, в период 2018-19 годов в соцсети "ВКонтакте" пользователь с именем "Владимир Воронцов" в переписках понуждал нескольких женщин к сексу, пользуясь зависимым положением потерпевших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время начата проверка по статье о понуждении к действиям сексуального характера. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящий момент Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и распространении порнографии. Два дела из этих четырех связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 тыс. рублей и чьи интимные фото впоследствии опубликовал в интернете. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые проходят как пострадавшие.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). "Омбудсмен полиции" вину не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре". Кроме того, в отношении Воронцова начата проверка из-за нарушения неприкосновенности частной жизни.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Омбудсмен полиции ВКонтакте Владимир Воронцов МВД

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