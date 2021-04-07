"Гринхаус" сына Абрамовича увеличил годовой убыток и сократил выручку

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 году компания "Гринхаус", которая принадлежит московскому ООО "Сигма Кэпитал" Аркадия Абрамовича и выращивает овощи в теплицах, получила чистый 923,9 млн рублей чистого убытка, это в 1,7 раза больше, чем в 2019 году, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Годовая выручка компании составила 1,11 млрд рублей, что на 3% меньше, чем в 2019 году. Себестоимость при этом увеличилась на 4,2%, до 1,52 млрд рублей. Коммерческие расходы компании в 2020 году выросли до 29,4 млн рублей с 9,2 млн рублей годом ранее.

Кредиторская задолженность предприятия за год увеличилась со 146,5 млн рублей до 154,9 млн рублей, дебиторская - с 95,9 млн рублей до 131,3 млн рублей.

В 2020 году отмечался нестабильный спрос на тепличную продукцию из-за резко упавшего трафика в розничных сетях в связи с пандемией коронавируса.

Тепличный комплекс компании находится в Старооскольском городском округе Белгородской области и работает с 2018 года. Общая площадь комплекса - 25 га, из них 20 га - теплицы. Стоимость проекта составила 5,2 млрд рублей. Инвестиционный кредит был предоставлен Газпромбанком.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сигма Кэпитал" создано в 2015 году. Основной вид деятельности - вложение в ценные бумаги.