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Бывшего замглавы ПФР Иванова перевели из СИЗО под домашний арест

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест до 9 июля бывшего зампреда правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Следствие просило продлить Иванову срок содержания под стражей, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год он получил от представителей компании "Техносерв" взятку на общую сумму не менее 4,4 млн рублей.

Свою вину Иванов признал. Заявил, что раскаивается в содеянном и что подал заявление об освобождении от занимаемой должности.

В настоящее время по делу также под домашним арестом находится директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин. Он обвиняется в посредничестве во взятке (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

20 августа 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Иванова от должности в связи с утратой доверия.

Пенсионный фонд ПФР Алексей Иванов Техносерв

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