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Суд в Петербурге оштрафовал четвертую клинику за "коронавирусные" нарушения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пушкинский суд в Петербурге по требованию Роспотребнадзора оштрафовал на 100 000 рублей детскую поликлинику №49 за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Она стала четвертым медицинским учреждением, получившим такой штраф с начала эпидемии.

Пандемия коронавируса

Проверка в поликлинике прошла в конце мая. Представители Роспотребнадзор обнаружили, что у трех сотрудников не было средств индивидуальной защиты, контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах в процедурном кабинете не проводился, лабораторное обследование на наличие коронавируса у контактных пациентов и медиков было проведено лишь на 13-й день наблюдения, данные о выявлении инфекции у сотрудников передавались в Роспотребнадзор несвоевременно.

Ранее петербургские суды назначили такие же штрафы больницам №14, №15 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Проверить штрафы 14-й больницы и НИИ скорой помощи пообещала прокуратура.

Из картотеки Красносельского районного суда следует, что больница №15 был оштрафована за то, что ее перепрофилировали в инфекционную, но в ней продолжало работать отделение гемодиализа, поскольку нуждающихся в процедуре пациентов не перевели в другие стационары.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Пушкинский суд Петербург Роспотребнадзор коронавирус Санкт-Петербургская прокуратура

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