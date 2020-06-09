Сбербанк заметил всплеск числа покупок после открытия непродовольственных магазинов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные", разрабатывающая индикаторы, оперативно отслеживающие экономические процессы, отметила, что в РФ продолжает восстанавливаться потребительский спрос на фоне смягчения ограничений по COVID-19; эксперты, в частности, зафиксировали резкий рост спроса покупателей после возобновления работы непродовольственных магазинов.

Специалисты проанализировали потребительскую активность в РФ в период с 1 по 7 июня и пришли к выводу, что расходы россиян на товары и услуги за первую неделю июня увеличились на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно сопоставимого периода 2019 года сократилось до 10,8% г/г.

Индекс потребительской активности на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период вырос с 63,6 до 68,1 пункта.

После последнего раунда смягчения ограничений по коронавирусу объем непродовольственного товарооборота практически восстановился до уровней 2019 г. Изменение по итогам недели составляет лишь –1,3% г/г. Совокупный объем расходов на товары (с учетом продовольствия) растет уже на 3,2% г/г. Продолжается восстановление и сектора услуг, хотя здесь прогресс существенно медленнее. Падение все еще составляет 37,6% относительно 2019 г.

В России резко возросло число покупок одежды и обуви

После возобновления работы непродовольственных магазинов наблюдается резкий рост спроса. Всплеск покупок отмечается в сегменте "Одежда, обувь и аксессуары". Объемы продаж по сравнению с предшествующей неделей выросли в полтора раза, а в Москве и области — почти в два раза.

Падение относительно 2019 г. сократилось до –21% г/г против –64% г/г неделей ранее. Аналогичная динамика зафиксирована в категориях "Товары для строительства и ремонта", "Мебель и предметы интерьера" и "Автодилеры", причем все три категории по оборотам вернулись к значениям 2019 года, то есть по состоянию на последнюю неделю полностью восстановились.

Спрос на услуги салонов красоты также подскочил

Смягчение ограничений также способствовало дальнейшему восстановлению отдельных видов услуг. В категории "Салоны красоты и SPA" за неделю обороты увеличились на четверть. В Подмосковье траты в этом сегменте выросли в 5,5 раза по сравнению с концом мая. Выраженный рост наблюдается в категории "Спорт". По мере появления людей на улицах также восстанавливается выручка ресторанов и кафе (–55,9% г/г). В целом прирост отмечается по всему спектру услуг.

Динамика последней недели в значительной степени объясняется отложенным спросом. Колебания могут оказаться возвращением потребления в привычный режим, в обычную офлайн-розницу. Таким же образом связаны более скромный прирост в продовольственных категориях (+7,8% г/г) и постепенное восстановление общепита.

Падение общего уровня доходов сохраняется

Но, хотя еженедельная динамика устойчиво позитивна, падение общего уровня расходов относительно 2019 г. сохраняется. По расчетам аналитиков лаборатории "СберДанные", три четверти первоначального падения были связаны с изменением поведения россиян и разрывом логистических цепочек, а не собственно ограничениями. Это создает неопределенность относительно сроков полного восстановления, особенно в секторе услуг, отмечают эксперты.

В начале июня в ряде регионов РФ, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, на фоне улучшения ситуации с коронавирусом возобновили работу непродовольственные магазины.