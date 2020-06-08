Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сибирское отделение РАН разрабатывает пакет предложений правительству РФ в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавируса, сообщила "Интерфаксу" ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по COVID-19 Ольга Дорохова.

По ее словам, в пакет может войти, в частности, разработка инновационной компании из новосибирского Академгородка ООО "ГессенБиоинжиниринг" - антивирусный аэрозоль "Антивираза"

"Препарат "Антивираза", созданный на основе эндонуклеаз (особых белков - ИФ) природного происхождения, расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов, а также бактериальные оболочки. В составе препарата два активных действующих вещества: эндоглюкин и фитовирин (оба обладают противовирусным эффектом - ИФ)", - рассказала Дорохова.

"В настоящее время препарат прошел все необходимые испытания в Астане, зарегистрирован как парфюмерно-косметическая продукция с противовирусным дезинфицирующим эффектом, получил декларацию о соответствии от Евразийского экономического союза", - отметила собеседница агентства.

Противовирусный дезинфицирующий препарат представляет собой набор для обработки воздуха, всех типов поверхностей, медицинских масок и одежды путем влажной уборки или распыления, в том числе пригоден к применению в бытовых условиях с помощью ультразвуковых увлажнителей воздуха.

Дорохова добавила, что, по мнению экспертов, необходимы детальные исследования эффективности против COVID-19 как новых, так и применяемых в настоящее время дезинфицирующих препаратов, поскольку широко распространена практика использования антибактериальных препаратов против вирусов.

При этом, отмечают эксперты, ни хлорохин, ни антибиотики, применяемые сейчас от коронавируса повсеместно, от Sars-Cov-2 не защищают.

Дорохова также сообщила, что руководитель межведомственной рабочей группы при СО РАН по коронавирусной инфекции, академик Михаил Воевода заявил о планах по детальным клиническим испытаниям новых способов лечения и профилактики COVID-19 на базе вновь создаваемого центра противовирусных технологий Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев говорил, что его ведомство получило десятки заявок на средства борьбы с коронавирусом. Ивлиев предположил, что лекарство от новой инфекции может появиться уже к середине лета.

Также сообщалось, что с 11 июня в российские больницы начнут поставлять первый зарегистрированный в РФ препарат от коронавируса - "Авифавир". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" за первый месяц лета поставят в больницы 60 тыс. курсов этого лекарства.