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Ученые в Новосибирске научились клонировать антитела для борьбы с коронавирусом

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Антитела, которые могут использоваться в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, удалось получить ученым Сибирского отделения РАН из донорской плазмы переболевших коронавирусом.

"Буквально на днях был налажен процесс клонирования антител, взятых из крови у переболевших коронавирусной инфекцией", - сообщила советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова в среду.

"Когда человек переболевает COVID-19, у него формируется иммунитет, и в его крови циркулируют антитела, которые в течение нескольких месяцев формируют в его организме защиту. Если антитела из донорской плазмы выявить, отсортировать и клонировать, то появляются моноклональные антитела, которые можно использовать для лечения и профилактики заболевших коронавирусной инфекцией", - пояснила Дорохова.

По ее словам, ученые готовы начать испытания на живых носителях вируса в любое время. Дальнейшее тестирование и использование антител в медучреждениях "зависит от Минздрава", отметила Дорохова.

Новосибирск РАН коронавирус

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