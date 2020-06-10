Ростуризм пообещал субсидии компании за организацию туров по России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры, которые будут организовывать туры в регионы России на чартерных рейсах получат субсидии, пообещала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, ее ведомство вместе с Минтрансом запустит такие внутренние авиарейсы по доступным ценам.

"Также у нас еще предусмотрена субсидия для туроператоров, которая позволит нам формировать турпакеты для российских туристов по стране по привлекательным ценам. Мы работаем сейчас над формулированием этих правил", - сказала она.

Догузова уточнила, что эту меру поддержки пока обсуждают с турбизнесом.

"Кроме того, у нас впервые будет запущена грантовая поддержка для предпринимателей. И мы хотим сделать акцент на поддержке тех предпринимателей, которые будут готовы очень быстро запускать кемпинги, глемпинги, потому что проблема средств размещения у нас большая по всей стране. Люди хотят поехать, но мы понимаем, что не хватает качественных средств размещения", - сообщила глава Ростуризма.

Гранты будут запущены в ближайшее время, добавила она.

8 июня Ростуризм совместно с туроператорами и Минтрансом объявил о запуске новых доступных маршрутов и направлений для россиян помимо традиционного Юга России. Предполагается организация более 10 чартерных программ по таким направлениям как Алтай, Хакасия, Бурятия (Байкал), Калининградская область и другие.