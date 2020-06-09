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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
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Дети составили более 7% от общего числа заболевших COVID-19 в России

Дети составили более 7% от общего числа заболевших COVID-19 в России
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доля заболевших коронавирусом детей до 18 лет составила 7,5% от общего числа инфицированных в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это 35,6 тысячи детей", - сказала Голикова во вторник на совещании в Совете Федерации с членами совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, несмотря на то, что дети чаще всего болеют в легкой и бессимптомной форме, особое внимание уделялось тем, которые имеют хронические или сопутствующие заболевания, иммунодефицит.

"В регионы были направлены соответствующие методические рекомендации со схемами лечения в зависимости от тяжести заболевания и поставлена задача сконцентрировать внимание на детях и беременных женщинах с ВИЧ-инфекцией", - сказала вице-премьер.

Также регионам было рекомендовано усилить наблюдение детей на дому, получающих паллиативную помощь силами выездных медицинских служб, добавила Голикова.

Ранее во вторник оперштаб по коронавирусу сообщил, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 8 595 человек. Таким образом, по состоянию на 9 июня, в стране зафиксировали 485 253 случая коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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