В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге на учете в центре занятости состоят 80 309 безработных, к концу лета их может быть уже 130 000 человек, сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. Рост безработицы он назвал радикальным.

В конце апреля он же говорил, что из-за пандемии летом число безработных в регионе может вырасти до 70 000 человек и что это сравнимо с уровнем 1990-х годов.

9 июня Чернейко сослался на оценки ученых и отметил, что в комитете с ними "сильно спорить" не собираются. Зарегистрированной безработицы свыше 130 000 чиновники не ожидают.

В то же время он продемонстрировал слайд, на котором прогнозируемое число безработных составляет 144 000 человек, или 4,5% от трудоспособного населения.

По данным комитета, с 30 марта по 9 июня в городской центр занятости за получением пособия обратились 88 898 человек. Резкий рост регистрируемой безработицы произошел в конце мая, когда за неделю были признаны безработными свыше 22 000 человек.

С февраля до средины апреля на одну вакансию претендовало в среднем меньше одного человека, в конце мая - почти три. Сейчас в городе открыто порядка 32 000 вакансий.

"В Петербурге количество занятых в регулярном режиме - примерно 3,1 млн человек. И когда у нас образуется регистрируемая безработица в размере 80 000 человек - плохо это? Конечно, плохо, но это величина, чуть превышающая 2,5%. По меркам любой страны с открытой рыночной экономикой, это идеальное состояние рынка труда, практически отсутствие безработицы", - подчеркнул Чернейко.

Он связал рост регистрируемой безработицы с увеличением выплат, на которые могут претендовать граждане. По мнению Чернейко, если выплаты вновь сократятся, число "официальных" безработных будет уменьшаться.

"В пределе мы считаем, что регистрируемая безработица не превысит 5%, и уже с сентября она начнет рассасываться. И к концу года мы будем иметь уровень, судя по всему, ниже, чем на сегодняшний день", - отметил глава комитета.

Ранее в этот же день заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице ситуация на рынке труда стабилизируется и количество увольняемых работников или тех, кого перевели на сокращенный график, стало снижаться.