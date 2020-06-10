Готовившего взрыв в школе красноярского подростка направят на принудительное лечение

Предметы, найденные во время задержания красноярского подростка, готовившего нападение на школу Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске направили в суд уголовное дело о подготовке теракта в школе в отношении 14-летнего подростка с постановлением о его принудительном лечении в связи с психическим заболеванием, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

"В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа", - говорится в сообщении.

16 апреля сотрудники ФСБ задержали в Красноярске 14-летнего подростка по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. В его отношении было возбуждено уголовное дело трем статьям: по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

В ходе расследования к делу также добавилась статья о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

По данным следователей, подросток начал подготовку к теракту в январе текущего года и планировал его совершить в своей школе в апреле. В интернете он отыскал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу. В ходе обыска у него были изъяты изготовленные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему.

В настоящее время уголовное дело с постановлением о принудительном лечении подростка передано в суд.