В России начали клинические исследования вакцин от COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа.

"Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования. Будем информировать вас о ходе этих работ", - сказал Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.